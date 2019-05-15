أخبار مصر | رئيس "التدريب الإلزامي للأطباء": ليس لنا علاقة بالجهة التي تدفع مصروفات الدارسين بـ"البورد المصري"‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "التدريب الإلزامي للأطباء": ليس لنا علاقة بالجهة التي تدفع مصروفات الدارسين بـ"البورد المصري"‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور ياسر سليمان رئيس هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، ان هيئة التدريب الإلزامي للأطباء ليس لها علاقة بالجهة التي تقوم بدفع المصروفات للأطباء الدارسين بـ"البورد المصري" سواء كانت وزارة الصحة أو غيرها.

وأضاف رئيس هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، ان الجهات التى تقوم بسداد المصروفات عديدة وعلى سبيل المثال: ان الطلبة الوافدين تقوم السفارة الخاصة بهم بدفع مصروفاتهم كذلك وزارة الدفاع ووزارة الصحة، فنحن الجهة المسئولة عن منح الشهادة فقط وليس لنا علاقة بالمصروفات.

Advertisements

وقامت "الخليج 365"، بالتواصل مع عدد من أطباء البورد، والذين أكدوا انهم قاموا بالفعل بالتسجيل فى الدفعة الثانية من "البورد المصري" وقاموا بتقديم اوراقهم وحصلوا على الموافقات المطلوبة كما حصلوا ايضًا على موافقة جهة العمل الأصلية "المديريات" وموافقة ادارة التدريب "المنح والبعثات" وصور الشهادات كما قاموا بدفع ايصال رسوم الالتحاق وظلوا منتظرين النتيجة، وبعد عدة أشهر ظهرت نتيجة "البورد" وقامت الادارة بإرسال رسائل للطلاب عبر "الواتساب" لإعلامهم بنتيجة القبول من عدمه.

وأضاف الأطباء، "بعد ابلاغنا بالقبول كان لابد من استكمال باقي الأوراق قبل يوم 23 مايو الحالى، إلى جانب موافقة ادارة المنح والبعثات للمرة الثانية بشرط ان تتضمن الموافقة تصريح من وزارة الصحة بتحملها مصاريف البورد ومرتب الطبيب خلال الخمس سنوات (مدة الدراسة بالبورد)".

ولكن لم يتمكن الأطباء من الحصول على تصريح وزارة الصحة لتقديمة لإدارة المنح والبعثات، الأمر الذي قابلته الإدارة المذكورة برفضها تسجيل الأطباء قائلة: "ليس لنا علاقة بقرار وزيرة الصحة بدفع المصاريف لكم" معللة ذلك بإن المديريات لم ترسل أسماء الأطباء إليهم، وان الأطباء هم المسؤلون عن دفع الـ 6000 الاف جنيه تكاليف "البورد" إلى جانب عدم صرف مرتبهم من الوزارة طيلة الدراسة المتمثلة فى الـ 5 سنوات.