مصر | "الابن العاق".. "الخليج 365" تنفرد بنشر لحظة قتل شاب لوالدته بـ"السكين" في نهار رمضان بالهرم (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الابن العاق".. "الخليج 365" تنفرد بنشر لحظة قتل شاب لوالدته بـ"السكين" في نهار رمضان بالهرم (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت "الخليج 365"، على فيديوهات لحظة قتل عاطل ويدعى "محمد عبد العزيز" ويبلغ من العمر 44 عامًا، لوالدته في 7 يوم رمضان، بمنطقة الكوم الأخضر بالهرم.

وقال أحد جيران المنطقة بالهرم لـ"الخليج 365"، إنه في حوالي الساعة العاشرة صباحًا، وكانت معظم محال الشارع مغلقة، استمع لصوت استغاثة امرأة، تبلغ من العمر حوالي 64 عامًا تستغيث بأهالي الشارع، وعلى الفور أسرع إليها كل من سمع صوت استغاثتها، وعندما أقدموا إليها، كان قضي الأمر، وفارقت الحياة.

وأضاف شاهد العيان، أنه حاول منع المتهم من الهرب بعد جريمته البشعة، مضيفًا رأيت المتهم، يطعن السيدة، هو يلوح بالسكين ويهدد من يقترب منه فهاجمه باستخدام عصا حتى ترك السكين وأمسكه حتى أبلغ الشرطة والإسعاف، وأكد بأنه رأى السيدة قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة وحاول مساعدتها حتى مجيء سيارة الإسعاف.

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وتم إخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بمقتل سيدة على يد نجلها في الهرم، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال المعاينة التي جرت بمعرفة ضباط قطاع مباحث غرب الجيزة، والهرم، تحت إشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الجثة التي عثر عليها لسيدة مصابة بطعنات في الصدر والرقبة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليها.

وعقب الانتهاء من مناظرة الجثة، ناقش ضباط المباحث، عددا من الجيران وأسرة المجني عليها الذين قرروا وجود خلافات بين الأم ونجلها، وأن مشاجرة نشبت بينهما انتهت بجريمة القتل، بعدما حمل الأبن سكيًنا وسدد عدة طعنات في الرقبة والصدر لأمه أدت لمقتلها.

وباشرت النيابة العامة التحقيق، وناظرت جثة المجني عليها، وقررت تشريحها لبيان أسباب الوفاة، وتحفظت على الكاميرات التي أظهرت الجريمة، وسجلتها منذ الشجار الذي وقع بين الاثنين حتى وقعت جريمة القتل.

وأمرت النيابة بحبس المتهم والذي يدعى محمد عبدالعزيز، ويبلغ من العمر 44 عاما، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد، المقترنة بالسرقة، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.