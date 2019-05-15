مصر | حملات موسعة لمرور القاهرة لرصد كافة المخالفات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات موسعة لمرور القاهرة لرصد كافة المخالفات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حملاتها المرورية الموسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق بالنسيق مع الإدارات المعنية ، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل، والحد من المخالفات المرورية.

وأسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، من رصد 58 سيارة متروكة و دراجة بخارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية ، منها 24 سيارات تم تسليمها لمالكها و42سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 65 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

الجدير بالذكر وجود حملان مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث، ومنع القيادة تحت تأثير المخدر،و تكثيف حملات الرادار، ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى، والدراجات البخارية، وتعزيز تواجد الخدمات المرورية على الطرق، لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور، لمنع ظهور أى كثافات مرورية.