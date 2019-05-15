مصر | الأمن يوقع بعصابة سرقة بطاريات السيارات بالتجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن يوقع بعصابة سرقة بطاريات السيارات بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط رجال مباحث القاهرة، تشكيلا عصابيا مكونا من عاطلين تخصص في بطاريات السيارات وبيعها بمنطقة التجمع الخامس.

وتعود الواقعة تلقي قسم شرطة التجمع الخامس عدة بلاغات تفيد بسرقة بطاريات سيارتهم وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي تجري وقائع السرقة تم تحديد هوية المتهمين وهم كلا من ماهر ن، وباسم ع، وتم ضبطهم وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة.

وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.