مصر | تجديد حبس 4 متهمين بـ"خلية شقة الهرم" لمدة 45 يوماً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 4 متهمين بـ"خلية شقة الهرم" لمدة 45 يوماً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره تجديد حبس 4 متهمين في القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلامياً بـ"خلية شقة الهرم" لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية معتز مدحت

ويواجه المتهمين واثنين آخرين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك فى تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبينى لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتى أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.