مصر | تجديد حبس 3 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي

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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره تجديد حبس 3 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي 45 يوما على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي وسكرتارية أيمن القاضي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب وسيلتها لتحقيق أغراضها، والتخطيط لعمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة، والتخطيط لعمليات عدائية والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.