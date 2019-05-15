مصر | خلال مداهمات أمنية.. سقوط 22 تاجر مخدرات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال مداهمات أمنية.. سقوط 22 تاجر مخدرات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، وفي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في القضاء على حائزي الأسلحة النارية، وضبط وتجار المواد المخدرة.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 22 متهم بحوزتهم 1415 جرام حشيش – 190 أقراص مخدرة – 25 جرام هيروين – 340 جرام استروكس – 120 البانجو.

وفي مجال قضايا ضبط الأسلحة النارية تم ضبط فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم – 3 طلقة مختلفة الأعيرة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.