مصر | عاجل.. "الأمور المستعجلة" ترفض فرض الحراسة على نقابة الأطباء لعدم الاختصاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الأمور المستعجلة" ترفض فرض الحراسة على نقابة الأطباء لعدم الاختصاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدائرة الرابعة مدني، برفض فرض الحراسة على نقابة الأطباء لعدم الاختصاص النوعي، بعد شهور من تداول القضية في المحاكم.

ومن الجدير بالذكر أن رفع الدعوى كل من: المحامي بالنقض صلاح بخيت، والصيدلي هاني سامح، حيث قاما برفع دعوى مستعجلة رقم 2389 لسنة 2018 طالبت بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسا قضائيين عليها.

وسبب الدعوى امتناع الأطباء عن وضع الحد الأقصى لأسعار الخدمات الطبية فى العيادات الخاصة للأطباء، والثانى هو إتهام نقابة الأطباء بإرتكاب وتخطيط ممثليها لجرائم البلطجة وفرض السيطرة والتهديد ضد نقابة الصيادلة وأتحاد المهن الطبية.

ويأتي حكم المحمة اليوم ليغلق هذه القضية بسبب عدم الاختصاص النوعي.