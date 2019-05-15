مصر | تنفيذ21 حكما قضائيا في حملات أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنفيذ21 حكما قضائيا في حملات أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملاتها المكبرة لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين. واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية بالهرم وقد أسفرت فى مجال المرافق عن ضبط 3 ثلاجة –3 استاند – 5 تروللي – 17 كرسي - 4 شمسية- ونش – 7 ميزان - - 3 برويطة - 5دكة خشب – 2 كوريك – 3 فرش لبيع الخردوات – تروسيكل. وفي مجال البحث الجنائي تم تنفيذ 21 حكم جزئي – 9 حالة اشتباة – 7 تسول – 2 خيال – 4 بائع متجول. وتم تحرير محضر حيال كل واقعة وتوالت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير مدير أمن الجيزة

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