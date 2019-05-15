مصر | تنفيذ 38 حكما قضائيا خلال حملات أمنية بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنفيذ 38 حكما قضائيا خلال حملات أمنية بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملاتها لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين.

وتم القيام بحملة مكبرة بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية شارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة إدارة شرطة المرافق الحماية المدنية.

وأسفرت الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية فى مجال المرافق تم ضبط استاند – 2 ثلاجة – 3 أسطوانة غاز –6 شمسية – خلاط – 40 عرق خشب.

وفي مجال البحث الجنائي تم ضبط قضية مخدرات – سلاح ابيض – 2 دراجة بخارية – 2 مسجل شقي خطر – 4 مستأنف - 23 جزئي – 9 غرامات – 2 جناية.

وتم تحرير محضر حيال كل واقعة وتوالت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير مدير أمن الجيزة