مصر | ضبط 110 قضايا تموينية مخالفة لضبط الأسواق في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 110 قضايا تموينية مخالفة لضبط الأسواق في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، بإشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة أمنية؛ لمراقبة الأسواق ومتابعته وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 110قضية تموينية تنوعت ما بين عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن أسعار، وإدارة منشأة بدون ترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الجيزة.