مصر | سحب 15 رخصة قيادة في حملات أمنية بقطاع أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سحب 15 رخصة قيادة في حملات أمنية بقطاع أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت إدارة شرطة المرافق بقطاع أمن الجيزة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين.

وتم القيام بحملة مكبرة بدائرة قطاع أكتوبر شارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة إدارة شرطة المرافق الحماية المدنية.

وقد أسفرت الحملة في مجال المرور عن سحب 15 رخصة متنوع–10 كلبش – توك توك.

وفي مجال المرافق تم ضبط 3 استاند – 7 ترابيزة - 2عربة فول– قلاية – 4 برويطة – كوريك – 14 طقطوقة - 1 شطة – ونش – 2 أسطوانة غاز –– 2 شمسية- 2غرزة شاي – 200 يا فطة إعلانية.

وتم تحرير محضر حيال كل واقعة وتوالت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.