مصر | شرطة المرافق ترفع 1630 حالة إشغالات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة المرافق ترفع 1630 حالة إشغالات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة حملة مكبرة بدوائر أقسام ومراكز (الدقي – الأهرام – العمرانية – جنوب الجيزة – بولاق الدكرور – العجوزة – شمال الجيزة – أول أكتوبر – المنطقة الاثرية – الهرم - ) بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط الخارجين عن القانون من محرزي المواد المخدرة.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 775 كرسي – 80 ترابيزة – 13 ثلاجة – 28 شمسية – 4 غرزة شاى– 300 اشغال طريق –310 لوح خشب – 125 سيخ حديد –– 11 أسطوانة غاز – 3 تروللى - 4 اعلان بدون ترخيص – 3 عربة متنوعة – 50 استاند - 25 اوتاد حديد – 30 ميزان متنوع – 3 حامل حديد 14 – مقص حديد + شباك – 1كوريك عجل - 1 فاترينة – 12 ترولي – 4 مدرج لبيع الفاكهة – 225 عرق خشب – 5 مقص سقالة -8 تابلوة – 2 تانك مياة – 10 محضر تنظظيم – 385 عرق خشب – 2 قرار غلق وتشميع – 10 فض اختام – 8 كرتونة سيراميك – 2 شباك سقالة )وبلغ اجمالي المخالفات ( 1630 ).

وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة على حده.