مصر | استمرار حبس عاطلين لترويجهما 10 طرب "حشيش" بالسيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس عاطلين لترويجهما 10 طرب "حشيش" بالسيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عاطلين 15 يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بترويج كمية كبيرة من الحشيش المخدر على المتعاطين.

كانت قد كشفت لتحريات مباحث قسم شرطة السيدة زينب، عن قيام كلا من "أحمد.م"، عاطل، و"محمد.خ"، عاطل، بترويج كمية كبيرة من الحشيش المخدر على المتعاطين.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 10 طرب حشيش مخدر ومبلغ مالي كبير حصيلة الترويج، وسلاح أبيض عبارة عن سنجة حديدية مستخدمة في تأمين المتهمين أثناء عملية الترويج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.