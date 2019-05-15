انت الان تتابع تعليمات مشددة لترشيد الإنفاق الحكومي: المخالف سيعاقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصلحة حكومية - أرشيفية

أصدرت وزارة المالية تعليمات تنفيذية للالتزام بإجراءات خطة الدولة لترشيد الإنفاق الحكومي وتطبيق الممارسات الإيجابية في هذا المجال، وذكرت في بيان اليوم، أن التعليمات نصت على إعادة تدوير واستخدام الأصناف الموجودة بالمخازن وعدم شراء أي مستلزمات جديدة إلا في الضرورة القصوى، والتي تنحصر في المنتج المحلي، وأشارت إلى مطالبة الجهات العامة بإعداد خطة لترشيد استخدامها للكهرباء والطاقة باستخدام مصابيح الإضاءة الليد الموفرة للطاقة التي تم بالفعل استخدامها في العديد من الجهات فضلا عن تغيير عدادات الكهرباء والمياه بالجهات الحكومية والعامة لعدادات مسبوقة الدفع.

وأوضحت أن خطة ترشيد الإنفاق الحكومي طالبت أيضا الجهات العامة بالعمل على تقليص الإنفاق على شراء قطع الغيار المستوردة واستبدالها بالمنتج المحلي، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لصرف العلاوات والحوافز والمكافآت من خلال ربطها بالإنتاج.ولفتت إلى ترشيد سفر البعثات الحكومية للخارج وقصرها على البرامج

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