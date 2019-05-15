ضريبة الفيسبوك ورفع أسعار الكهرباء.. الحكومة تنفي 11 شائعة

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الحكومة تنفي 11 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: "تسريح الحكومة لموظفي مصلحة الشهر العقاري والمكاتب التابعة لها وذلك بعد الانتهاء من عملية ميكنة الخدمات بها، واستغناء وزارة الصحة عن الممرضات المصريات واستبدال أخريات أجنبيات بهن في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعديل وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، وانتشار حلوى صينية بالأسواق المصرية تسبب الخمول وتجلطات وتكسرا بالدم عند الأطفال".

كما نفى المركز: "إصدار وزارة التربية والتعليم تعليمات لطلاب الصف الأول الثانوي بشحن شريحة التابلت برصيد قيمته 100 جنيه قبل الامتحان لاستخدامها في حالة حدوث أي مشكلة بشبكة الإنترنت بالمدارس أثناء الامتحان، وإصدار وزارة التربية والتعليم قرارا بعودة شهادة الثانوية العامة بنظام العام الواحد بداية من عام