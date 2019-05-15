انت الان تتابع «العاصمة الإدارية»: نستهدف كافة شرائح المواطنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الوزراء

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تُفيد بطرح أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة للأفراد بنظام البيع خلال الفترة المقبلة. وأوضح المركز الإعلامي، أنه تواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة, التي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدة أنه لا نية لطرح أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة بنظام البيع للأفراد خلال الفترة المقبلة, وإنما سيتم طرح أراض للشركات والمطورين العقاريين فقط بنظام البيع والشراكة، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأشارت الشركة أنها لا تستهدف طرح أي أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة للأفراد خلال الفترة الحالية، وأن ما يتم طرحه هي أراض للشركات العقارية وكبار المطورين العقاريين، وكذلك الجمعيات من أجل إنشاء وحدات سكنية وبيعها للمواطنين، حيث إن مدة تنفيذ أى مشروع داخل العاصمة الإدارية الجديدة سواء لجمعية أو شركة 4 سنوات،

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