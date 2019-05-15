انت الان تتابع «العاصمة الإدارية»: نستهدف كافة شرائح المواطنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
رئيس الوزراء
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تُفيد بطرح أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة للأفراد بنظام البيع خلال الفترة المقبلة. وأوضح المركز الإعلامي، أنه تواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة, التي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدة أنه لا نية لطرح أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة بنظام البيع للأفراد خلال الفترة المقبلة, وإنما سيتم طرح أراض للشركات والمطورين العقاريين فقط بنظام البيع والشراكة، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأشارت الشركة أنها لا تستهدف طرح أي أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة للأفراد خلال الفترة الحالية، وأن ما يتم طرحه هي أراض للشركات العقارية وكبار المطورين العقاريين، وكذلك الجمعيات من أجل إنشاء وحدات سكنية وبيعها للمواطنين، حيث إن مدة تنفيذ أى مشروع داخل العاصمة الإدارية الجديدة سواء لجمعية أو شركة 4 سنوات،
وأشارت الشركة أنها لا تستهدف طرح أي أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة للأفراد خلال الفترة الحالية، وأن ما يتم طرحه هي أراض للشركات العقارية وكبار المطورين العقاريين، وكذلك الجمعيات من أجل إنشاء وحدات سكنية وبيعها للمواطنين، حيث إن مدة تنفيذ أى مشروع داخل العاصمة الإدارية الجديدة سواء لجمعية أو شركة 4 سنوات، ومن لم يلتزم بشروط شركة العاصمة يتم سحب قطعة الأرض فوراً وإلزام المطور أو الجمعية برد الأرض لشركة العاصمة الإدارية.
وأكدت الشركة أن العاصمة الإدارية الجديدة جاءت لمواجهة الزيادة السكانية المتنامية، مُضيفةً أنها تستهدف كافة شرائح المواطنين للسكن بها، حيث ستستوعب 5 ملايين نسمة خلال الأعوام المقبلة.
وناشدت الشركة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات.
كانت هذه تفاصيل خبر «العاصمة الإدارية»: نستهدف كافة شرائح المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.