شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنصورة: أجرينا 8308 عمليات لحالات قوائم الانتظار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، إنه تم الانتهاء من إجراء 8308 حالات من قوائم انتظار العمليات الجراحية بالمستشفيات المختلفة التابعة للجامعة خلال الفترة من 16 أغسطس 2018 حتى 7 مايو 2019 بمعدل متوسط إجراء 250 حالة أسبوعيًا، في إطار الخدمات الطبية المتكاملة والتخصصية التي تقدمها مستشفيات جامعة المنصورة للمواطنين بالدقهلية ومحافظات الدلتا.

Advertisements

وقال، في بيان صحفي، إن مستشفيات جامعة المنصورة ساهمت بجهود متميزة في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم الانتظار مجانًا لجميع المواطنين خلال المرحلة الأولى والثانية، التي تستهدف إنقاذ حياة آلاف المواطنين وتقليل فترة الانتظار لإجراء التدخلات الجراحية التي وصلت في بعض الحالات لأكثر من 3 سنوات وتخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر المصرية.

وأضاف: «أجرينا كافة العمليات الجراحية منذ بدء تنفيذ توجيه الرئيس بشأن القضاء على قوائم ‏الانتظار للمرضى وشملت عمليات القلب المفتوح للكبار والأطفال، وقسطرة القلب ‏لكل من الكبار والأطفال، ومرضى زراعة الكلى، ومرضى زراعة الكبد، ومرضى تغيير المفاصل، ومرضى زراعة ‏القوقعة، ومرضى جراحات المخ والأعصاب، ومرضى جراحات ترقيع القرنية والشبكية والمياه البيضاء».

وأكد أن مساهمة المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المختلفة بجامعة المنصورة بالمبادرة القومية تعد من أكبر المساهمات للمستشفيات الجامعية على مستوى مصر، نظرًا لما تم من إنجازه وإنهاء عدد كبير من قوائم الانتظار واستقبال تلك ‏الحالات الحرجة والاهتمام بها وتخفيض مدد انتظار العمليات الجراحية العاجلة ‏تخفيفاً لمعاناة المرضى.