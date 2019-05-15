شكرا لقرائتكم خبر عن ختام امتحانات الإعدادية في القليوبية.. ولا شكاوى في كفر الشيخ والمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم طلاب الإعدادية في القليوبية امتحانات الشهادة الإعدادية، الأربعاء، فيما واصل طلاب عدد من المحافظات أداء الامتحانات، ولم تسجل غرف العمليات أي شكاوى من صعوبة الأسئلة.

في القليوبية، أعلن طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، ختام أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بعد أن أدى الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن غرف العمليات لم تتلق أي شكاوى من الأسئلة.

وأكد «عجلان» أنه جار تصحيح عينة امتحان مادة الهندسة التي اشتكى منها عدد كبير من أولياء أمور الطلاب، مشيرًا إلى أنه في حالة ثبوت وجود أسئلة صعبة أو خارج المنهج سيتم توزيع درجاتها على باقي أسئلة الامتحان حفاظًا على حقوق الطلاب على أن يتم إعلان نتيجة الامتحانات خلال 3 أسابيع.

وفي البحيرة، أكد عدد من الطلاب أن امتحان مادة الجبر كان في مستوى الطالب المتوسط، وأن الامتحان كان به بعض الجزيئات لتمييز الطلاب المتفوقين.

وقال محمد سعد، وكيل وزارة التربية التعليم، إن غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم أو غرف العمليات التابعة في الإدارات التعليمية لم تتلق أي شكاوى من سير الامتحان أو صعوبة أسئلة مادتي الجبر والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

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وفي كفرالشيخ، تفقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، عددًا من اللجان بإدارتي شرق وغرب كفر الشيخ التعليمية، وتفقدت مدرسة حسني زهرة الإعدادية بالحمراوي، وأثناء تواجدها باللجنة السادسة بمدرسة حسني زهرة، فوجئت بالطالب محمد السيد زهرة يطلب التقاط صورة تذكارية معها فاستجابت له.

وقالت وكيل الوزارة إن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم من صعوبة الامتحانات.

وفي المنيا، قال صفوت جارح عبدالعظيم، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إن غرفة عمليات المديرية لم تتلق شكاوي أو ترصد حالات غش من الطلاب، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم المدارس إلى 3 كنترولات رئيسية لتسهيل أعمال التصحيح ورصد الدرجات وإعلان النتائج.

من ناحية أخرى، تواصلت جهود المحافظات لضمان نجاح تجربة امتحانات الصف الول الثانوي باستخدام التابلت، ففى سوهاج، وجه المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري بوضع خطة لضمان عدم انقطاع الكهرباء خلال الامتحانات وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

وقال الدكتور عمرو شلتوت، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن وزير التربية والتعليم أكد على تيسير نظام الفايبر «النت فائق السرعة» الذي تم إدخاله للمدارس.

ومن جانبه، وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من أجل العمل على إنجاح تجربة استخدام التابلت، وتوفير مولدات كهربائية إضافية بغرف السيرفرات الموجودة بالمدارس لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي أو الإنترنت، وعمل صيانة لجميع المحولات الكهربائية، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام تعمل على مدار الـ24 ساعة، يتم ربطها بغرفة العمليات المركزية بالمديرية والفرعية الإدارات التعليمية في نطاق المحافظة للمتابعة اللحظية لأعمال الامتحانات، ولتلقى أي شكاوى ترد إليهم وإزالة أي معوقات قد تواجههم.