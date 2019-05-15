شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء سفاجا يستقبل سفينة من كوريا تحمل طرودا ومهمات بترولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة Ocean might قادمة من كوريا وعلى متنها عدد ( 10 ) طرود معدات ومهمات بترولية بوزن 91.3 طن لصالح بعض شركات البترول حيث تم اتخاذ ما يلزم من اجراءات التجهيز الفنى والإجرائي، وتقوم الشركة الهندسية للشحن والتفريغ والنقل والتخزين بمخازن الهيئة تمهيدا لتحديد مسار لخروج الطرد من داخل الميناء حتى خروجها من البوابات المخصصة لخروج المهيئات بالتنسيق مع الشرطة والجمارك بالميناء .

وشدد اللواء بحري أيمن صالح رئيس الهيئة على مدير الميناء بضرورة التنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي ومجلس مدينة سفاجا وإدارة المرور بالمدينة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفتح مسارات معينة لخروج الطرود والتنسيق حتى وصولها، وذلك لتسهيل عملية الخروج من الميناء وحفاظا على البنية التحتية.