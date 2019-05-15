شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة لتعليم الكبار: لم يعد هناك مجالا لتزوير شهادات محو الأمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النواب بخطى الدولة نحو محو الأمية الإلكترونية، حيث قال النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، أن محو الأمية التكنولوجية، موضوع هائل، مضيفا: "الأمية بتزيد كل سنة عكس استراتيجية الدولة"، فيما طالب إبراهيم حجازى، بضرورة منح حوافز للشباب للمساعدة فى محو الأمية.

وعقب الدكتور عاشور أحمد، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، إن الباب الرابع بمشروع موازنة الهيئة العامة لتعليم الكبار، خاص بالتعاقدات مع شباب الخريجين، "الشاب بيحصل على 300 جنيه عن كل دارس ناجح"، ومع مطالبة النائب بزيادة المبلغ، قال رئيس هيئة تعليم الكبار: "عندى موازنة ضعيفة، مينفعش أزود عن 300 جنيه، أنا محكوم بميزانية، عندى 8 آلاف شخص بياخدوا مرتبات".

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وأشار رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، إلى الشهادات الخاصة بمحو الأمية، أصبحت تطبع فى جهات رقابية فلم يعد هناك مجالًا لتزوريها.

بدوره طالب الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بالوقوف على تكلفة محو أمية الفرد الواحد، وعدد المستهدفين خلال العام المالى الجديد، بما يمكن اللجنة من حساب إذا كانت الهيئة بحاجة إلى مزيد من الدعم من عدمة، مشيرًا إلى أن الموازنة من العام الجديد ستترجم إلى برامج وأداء بما يمكن البرلمان من محاسبة الحكومة كل فى قطاعه من تنفيذ برنامجه.