شركة العاصمة الإدارية تنفى طرح أراضى للأفراد بنظام البيع خلال الفترة المقبلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بطرح أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة للأفراد بنظام البيع خلال الفترة المقبلة، تواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، التى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدة أنه لا نية لطرح أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة بنظام البيع للأفراد خلال الفترة المقبلة، وإنما سيتم طرح أراض للشركات والمطورين العقاريين فقط بنظام البيع والشراكة، مُشددةً على أن كل ما يُثار فيىهذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين. وأشارت الشركة أنها لا تستهدف طرح أى أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة للأفراد خلال الفترة الحالية، وإن ما يتم طرحه هى أراضى للشركات العقارية وكبار المطورين العقاريين، وكذلك الجمعيات من أجل إنشاء وحدات سكنية وبيعها للمواطنين، حيث أن مدة تنفيذ أى مشروع داخل العاصمة الإدارية الجديدة سواء لجمعية أو شركة 4 سنوات، ومن لم يلتزم بشروط شركة العاصمة يتم سحب قطعة الأرض فوراً وإلزام المطور أو الجمعية برد الأرض لشركة العاصمة الإدارية.

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