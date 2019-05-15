شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: لا صحة لرفع أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح من 30% لـ60% خلال يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح من 30% - 60% خلال يوليو المقبل، تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح من 30 %- 60% خلال يوليو المقبل، موضحة أن تلك النسب مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة، وأنه فى حالة تحديد نسب الزيادة الجديدة سيتم الإعلان عنها رسميًا من قبل الوزارة من خلال مؤتمر صحفى يتم الإعلان فيه عن كافة التفاصيل، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأشارت الوزارة، إلى أن هناك خطة واضحة لرفع دعم الكهرباء من على كاهل الدولة تدريجيًا حتى العام المالى 2021/ 2022 مع الحفاظ على دعم تبادلى لمراعاة البعد الاجتماعى، موضحةً أن تطبيق الخطة بدأ منذ عام 2014 لمدة خمس سنوات، وتم إضافة 3 سنوات للخطة لتصبح 8 سنوات.