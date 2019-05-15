شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: لم نقرر بعد المعالجة الضريبية للإعلانات على مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول فرض المالية ضريبة تصل إلى 18% على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض ضريبة 18% على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى، ولكن هناك مشروع قانون جارٍ الانتهاء منه لمواكبة الممارسات الدولية فى هذا الشأن لتحصيل حق الدولة الضريبى ولكن مسألة نسبة الـ18% غير صحيحة على الإطلاق، حيث إن الوزارة لم تدرس هذا الاقتراح حتى الآن، ولم تقرر بعد المعالجة الضريبية للإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى، مُشددةً على أن كل ما يُثار شائعات مغرضة تستهدف إثارة غضب الرأى العام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة: لم نقرر بعد المعالجة الضريبية للإعلانات على مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.