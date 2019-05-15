شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شائعات أبرزها تغيير موعد امتحانات الثانوية العامة.. تعرف على صحتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كما نفت الوزارة ما تردد بشأن إصدار التعليم قراراً بعودة شهادة الثانوية العامة بنظام العام الواحد بداية من عام 2020، على أن يتم اعتبار الصف الثاني الثانوي سنة "نقل" وليس ثانوية عامة، ‏مُؤكدةً أنه لا نية لعودة نظام الثانوية العامة بنظام العام الواحد، وأن الوزارة مستمرة فى تطبيق نظام الثانوية العامة التراكمي على طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي كما هو دون إحداث أي تغيير، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب مرحلة الثانوية العامة وأولياء الأمور.

ونفت ما تردد من أنباء بشأن تعديل التعليم موعد امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019، مُؤكدةً على عدم صحة تغيير موعد امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019، وأن امتحانات هذه السنة الدراسية ستُعقد في مواعيدها المقررة وفقاً للجدول المعلن خلال الفترة من (8 يونيو- 3 يوليو) 2019 دون إحداث أية تغييرات، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الثانوية العامة مع اقتراب موسم الامتحانات.