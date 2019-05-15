شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء ينفي تسريح موظفي الشهر العقاري بعد ميكنة الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تسريح الحكومة لموظفي مصلحة الشهر العقاري والمكاتب التابعة لها وذلك بعد الانتهاء من عملية ميكنة الخدمات بها.

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وذكر المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأربعاء، أنه قام بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لتسريح مُوظفي مصلحة الشهر العقاري بعد ميكنة الخدمات بها، موضحة أن ميكنة مكاتب الشهر العقاري تأتي في إطار سعى الدولة لتحسين ورفع كفاءة مستوي الخدمات المقدمة بها تيسيراً على المواطنين، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف نشر البلبلة وإثارة غضب العاملين بقطاع الشهر العقاري.

وفي نفس السياق، أشارت الوزارة إلى أن خطة تطوير وإعادة هيكلة قطاع الشهر العقاري تتضمن تطوير العديد من مكاتب الشهر العقاري سواء من ناحية البنية الإنشائية والتجهيزات، أو من حيث ميكنة الخدمات.

و ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع المحافظة، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.