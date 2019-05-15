شكرا لقرائتكم خبر عن الأطباء: الأمور المستعجلة تقضي برفض الحراسة على النقابة لعدم الاختصاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نقابة الأطباء، في بيان صحفي، إن الدائرة الرابعة مدني بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت برفض فرض الحراسة على نقابة الأطباء لعدم الاختصاص النوعي.

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وأضاف البيان أن الحكم جاء بعد شهور من تداول القضية في المحاكم، وهي الدعوى التي قام برفعها كلا من المحامي بالنقض صلاح بخيت، والصيدلي هاني سامح، حيث قاما برفع دعوى المستعجلة رقم 2389 لسنة 2018 طالبت بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراس قضائيين عليها.

وتابع البيان Hن سبب رفع الدعوى هو امتناع الأطباء عن وضع الحد الأقصى لأسعار الخدمات الطبية في العيادات الخاصة للأطباء، واتهام نقابة الأطباء بارتكاب وتخطيط ممثليها لجرائم البلطجة وفرض السيطرة والتهديد ضد نقابة الصيادلة واتحاد المهن الطبية.

ويأتي حكم المحكمة اليوم ليغلق هذه القضية بسبب عدم الاختصاص النوعي.