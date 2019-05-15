شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفي رفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء تُفيد برفع وزارة النقل أسعار تذاكر جميع قطارات السكك الحديدية قبيل حلول عيد الفطر المبارك لارتفاع معدل إقبال المواطنين عليها.

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وذكر المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأربعاء، أنه قام بالتواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لرفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية قبيل عيد الفطر المبارك، وأن أسعار التذاكر الحالية كما هي تماماً دون إقرار أي زيادات عليها، وذلك تيسيرًا على المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مرتادي هذا المرفق الحيوي.

وفي ذات السياق، أشارت الوزارة إلى استعدادها التام لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث سيتم الدفع بقطارات إضافية خلال فترة العيد معظمها تربط بين (القاهرة- أسوان) و(إسكندرية- أسوان) هذا إلى جانب تشكيل لجان للمرور المفاجئ على العاملين، للتأكد من انتظامهم في أثناء أوقات العمل، خلال موسم العيد والمتابعة الدقيقة لسير القطارات والإبلاغ الفوري عن أي أحداث طارئة.

وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة عند نشر أي أخبار أو معلومات منعاً لإثارة البلبلة بين جمهور المسافرين من الركاب، وخاصة في هيئة السكة الحديد، والتي تقدم خدماتها للجميع دون تفرقة لأنها ملك للشعب المصري، مناشدةً المواطنين في حالة وجود أي شكاوى لديهم الاتصال على الخط الساخن (15047).