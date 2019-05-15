شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفي عودة الثانوية العامة بنظام العام الواحد بداية من عام2020‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إصدار وزارة التربية والتعليم قراراً بعودة شهادة الثانوية العامة بنظام العام الواحد بداية من عام 2020، على أن يتم اعتبار الصف الثاني الثانوي سنة «نقل» وليس ثانوية عامة.

وقال المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر، الأربعاء، إنه قام ‏بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا نية لعودة نظام الثانوية العامة بنظام العام الواحد، وأن الوزارة مستمرة في تطبيق نظام الثانوية العامة التراكمي على طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي كما هو دون إحداث أي تغيير، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب مرحلة الثانوية العامة وأولياء الأمور.

وأكدت الوزارة على استمرار اعتبار الصفين الثاني والثالث الثانوي سنوات تراكمية لمجموع الثانوية العامة مما يتيح للطالب أكثر من فرصة لتحسين المجموع، حيث يمتحن الطالب 4 امتحانات في الصف الثاني الثانوي في كل مادة دراسية مقررة عليه، ويحصل على أعلى درجات امتحانين فيهما، وفى الصف الثالث الثانوي نفس الأمر يؤدى 4 امتحانات لاختيار أفضل درجات امتحانين، بحيث يلتحق بالجامعة بمجموع درجات أعلى 4 امتحانات في الصفين الثاني والثالث الثانوي.