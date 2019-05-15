شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفي ما تردد بشأن إلغاء «الأوقاف» مسابقات تحفيظ القرآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إلغاء وزارة الأوقاف مسابقات تحفيظ القرآن الكريم بالمساجد.

وأشار المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأربعاء إلى أنه قام بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء مسابقات تحفيظ القرآن الكريم بالمساجد، وأن الوزارة مستمرة في دعم هذه المسابقات بهدف تشجيع المزيد من الشباب للإقبال على حفظ كتاب الله، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة غضب الرأي العام.

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كما لفتت الوزارة إلى أن دورها لا يقتصر على دعم مسابقات تحفيظ القرآن الكريم المحلية فقط، بل تقوم بتنظيم مسابقات عالمية بشكل سنوي، وبجوائز نقدية تصل إلى أكثر من مليون جنيه، منوهة أيضًا إلى توسع الوزارة في فتح مكاتب تحفيظ القرآن الكريم والمقارئ، والمدارس القرآنية التي تزيد عن ٨٠٠ مدرسة قرآنية، وكذلك افتتاح مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم بمختلف محافظات مصر.

وأشارت الوزارة إلى أن يوم الجمعة الماضية شهد توزيع جوائز لعدد ٨٧٥ من حفظة القرآن بالأقصر، فضلًا عن أنه سيتم توزيع جوائز أخرى، يوم الجمعة القادمة، في حلوان، لافتةً أيضاً إلى أنه يتم إقامة حفلات تكريم لحفظة القرآن الكريم في المديريات الإقليمية بشكل يومي.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.