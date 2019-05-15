شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يصدق على ضوابط إصدار شهادات صلاحيات الموقع وتراخيص البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق محافظ كفرالشيخ، الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، على وضع ضوابط وأسس إصدار شهادات صلاحيات الموقع وتراخيص البناء بتاريخ ٢ ديسمبر ٢٠١٨.

وقال المحافظ إن ذلك يأتي «تيسيرًا على المواطنين للحصول على تراخيص المباني وشهادات الصلاحية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لوضع تلك الضوابط والأسس».

Advertisements

وتضمنت الضوابط أنه في حالة رغبة المالك إقامة مبني واحد كامل علي قطعة الأرض ملكه دون حبس قطع أراضي خلفها لأن الأمر لا يتطلب مشروع تقسيم، وفي حالة رغبة المالك في إقامة مبني واحد علي جزء من بلوك بالمخطط التفصيلي وقطعة الأرض مطلة علي أحد الشوارع بالمخطط فانه يجب ان تكون قطعة الأرض محل الترخيص مفرزة.

وكلَف «طه» بتعميم هذه الضوابط الخاصة بشهادات صلاحيات الموقع وتراخيص البناء على الوحدات المحلية للمراكز والمدن للتنفيذ تيسيرًا على المواطنين.

وشكر المهندس علاء عبدالفتاح، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس محمد خالد، مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، على جهودهم المبذولة في التيسير علي المواطنين بإصدار شهادات صلاحيات الموقع وتراخيص البناء.