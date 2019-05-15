شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يٌشيد بافتتاح محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر: معجزة هندسية بكل المقاييس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، بالإشادة بافتتاح محور روض الفرج، وكوبري تحيا مصر، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تمثل معجزة هندسية بكل المقاييس، وأنها إنجاز أثبت تفوق المصريين في قطاع التشييد والبناء، موجهًا الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المٌشرفة على التنفيذ، ولشركة «المقاولون العرب» وكل العاملين بالمشروع، الذي يعد مصدر فخر لكل المصريين.

وكلّف رئيس الوزراء بالاهتمام الشديد بتحديث المواقع الالكترونية لكافة الوزارات، وكذا مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارات، وعرض إنجازات كل وزارة عليها، فهذه هي إحدى أدوات العصر.

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وكلّف مدبولي بإعطاء الأولوية للمنتج المحلي في الشراء، وتطبيق القانون رقم 5 لسنة 2015 الذي يعطي الأولوية للمنتج المحلي في كل المشتريات الحكومية تشجيعاً للصناعة المحلية.

وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، تفاصيل الشراكة المٌوسعة التي تم توقيعها بين وزارة السياحة وشبكة CNN العالمية لتدشين حملة ترويج سياحي لمصر على مستوى العالم، بهدف الحفاظ على حركة النمو السياحي وتسليط الضوء على الوجهات السياحية المتعددة التي تمتلكها مصر.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الشراكة تعد مهمة للغاية نظرًا لأنها تمت بالتعاون مع واحدة من أكبر شبكات التليفزيون العالمية، فضلاً عن أنها تأتي في توقيت مهم، إذ تستعد مصر لاستضافة عدد من الأحداث الرياضية العالمية، ومنها بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم في 2019، وبطولة العالم لكرة اليد في 2021، فضلاً عن الحدث الأهم عالميًا وهو الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير خلال العام المقبل.