شكرا لقرائتكم خبر عن مميش: قناة السويس تسجل رقمًا قياسيًا بعبور 66 سفينة بحمولات 4 ملايين طن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، إن الحركة سجلت الأربعاء رقمًا قياسيًا في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة بنحو 66 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات 4 مليون طن، حيث عبرت 41 سفينة من الشمال بحمولات 1.9 مليون طن، فيما عبرت 25 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 2.1 مليون طن.

وشدد الفريق مميش على أن إحصائيات الملاحة تبشر بالخير وتؤكد نجاح رؤية الدولة المصرية في الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد للقناة في قلب العالم، وذلك بتبنى سلسلة من المشروعات القومية العملاقة، على رأسها مشروع قناة السويس الجديدة، التي تحققت بالدعم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي ووقوف الشعب المصري البطل كله خلف هذ المشروع العملاق.

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وأضاف رئيس الهيئة أن تبني هيئة قناة السويس لسياسات تسويقية مرنة والتعامل بمنتهى الحرفية والمرونة مع كافة متغيرات صناعة النقل البحري والاستفادة من تعافي حركة التجارة العالمية ومؤشرات نمو الاقتصاديات العالمية الكبرى، ساهم في جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة.

كما شهدت القناة عبور 7 سفن عملاقة تزيد حمولاتها على 150 ألف طن للسفينة، فيما عبرت 7 سفن ضخمة ضمن شريحة الحمولات التي تتراوح بين 100 إلى 150 ألف طن للسفينة الواحدة.

تصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة «AL JASRAH» رافعة علم جزر المارشال، بحمولة 159 ألف طن، في رحلتها القادمة من المملكة المتحدة والمتجهة إلى الصين، فيما جاءت سفينة الحاويات العملاقة «TIHAMA» التي ترفع علم مالطا على رأس قافلة الجنوب بحمولة 200 ألف طن في رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى المملكة المتحدة.