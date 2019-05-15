شكرا لقرائتكم خبر عن «المنيا» تحتفل بالذكرى الأولى لعودة رفات «شهداء ليبيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس بالمنيا، برئاسة مطرانها الأنبا بفنتيوس، الأربعاء، بالذكرى الأولى لعودة رفات شهداء ليبيا لوطنهم مصر، والذين ذبحوا على أيدي تنظيم داعش الإرهابي، وذلك بكنيسة شهداء الإيمان والوطن بقرية العور التي ينتمي لها عدد كبير من الشهداء العشرين.

وقال القمص داود ناشد، وكيل مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، في تصريحات صحفية، الأربعاء «نحتفل بالذكري الأولي لوصول رفات شهدائنا لمصر في 15 مايو العام الماضي، وإنه لحدث جلل أن تصر مصر على تسلم رفات الشهداء في المطار ب \ وبطائرات خاصة بهذا الشكل اللائق، ومن ثم يعودون لمصر ليكونوا سبب بركة لمصر كلها، والاحتفالات كانت عبارة عن صلاة عشية، مساء الإثنين، والقداس الإلهي الذي أقيم اليوم للذكري، وحضرته وفود من كل أنحاء محافظات مصر».

وأكد الأنبا بفنتيوس، مطران سمالوط، أن «هؤلاء الأشرار المتطرفين ـ يقصد لتنظيم داعش الذي ذبح عشرين مصرياً ـ أرادوا أن يبثوا الرعب في نفوس المسيحيين والمصريين عامة من خلال نشر مشاهد قاسية، فباءت جهودهم بالفشل، وأرادوا أن ينشروا الفتنة بين أقباط مصر ومسلميها من خلال كلماتهم في الفيديو الذي أذيع قبل الاستشهاد، فزادت بالعكس اللحمة بين المسلمين والأقباط فجاء إخواتنا المسلمين على مدي الفترة الماضية، من كل أنحاء مصر يشاركونا مشاعرنا».

ورصدت «المصري اليوم» تبدل أحوالها بعد أن تحول عدد من المنازل الريفية البسيطة لأسر الشهداء لمزارات تحتوي على صور ومتعلقات الشهداء توقد أسفلها الشموع.

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المزار

هو مزار لمتعلقات الشهداء العشرين الملقبين بشهداء الإيمان والوطن بليبيا في كاتدرائيتهم بقرية العور، ويضم الموجود بجوار المقصورة التي تحوي رفات الشهداء، كل متعلقات الشهداء التي كانت مع جثامينهم العائدة من ليبيا في مايو من العام الماضي، وتتمثل في الصناديق التي حملت رفاتهم، والزى البرتقالي الذي كان يرتديه كل منهم أثناء الاستشهاد وأربطة أيديهم، الملابس الشخصية، بعض المتعلقات مثل النقود الليبية وإثباتات الشخصية لبعضهم.

وقال بشير زكي، ومكين زكي، من أسر الشهداء، إنه «نشعر ونحن هنا بعد وصول رفات روح أبنائنا تهفهف حول المكان، وعندما نشاهد الزوار من كل أنحاء مصر والعالم يأتون لنوال بركة رفات أبنائنا الشهداء، أننا فخورون بهم وان الله ساعدنا أن نربيهم تربية قبطية سليمة حتي تمسكوا بإيمانهم وأصبحوا شهداء نفخر بهم».

تعد كنيسة الشهداء أول كنيسة في مصر تحمل اسم «الإيمان والوطن» وهي في الوقت ذاته أول كنيسة يأمر بها رئيس من رؤساء مصر تقديراً لشجاعة وصمود أبناء مصر العشرين التي سالت دمائهم على أرض غربتهم بليبيا قبل عامين على أيدي تنظيم داعش الإرهابي معلنين صمودهم في إيمانهم القبطي والانتماء لوطنهم مصر لآخر قطرة في دمائهم بشجاعة تحدث عنها العالم أجمع، كما تعد الكنيسة الأولي التي تتولي القوات المسلحة بناءها دون أن تتعرض لاعتداء أو تخريب كما حدث مع 69 مقرا كنسيا في أحداث عنف الإخوان المسلمين عام 2013.

كان جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، بدأ العمل بالكنيسة في أبريل 2015، أي بعد الواقعة الأليمة بشهرين فقط بأمر الرئيس عبدالفتاح السيسي على مساحة 1200 متر.

يذكر أن تنظيم «داعش» الإرهابي قام في الرابع عشر من فبراير من عام 2015، بالإعلان عن الفتك بعمال المنيا الأقباط المختطفين وعددهم 20 عاملا، وجاء الإعلان على مرحلتين، الأول كان بوضع صورة لجزء من مياه البحر المتوسط يعلوها دماء مكتوبا عليها «قريبا رسالة موقعة بالدماء لأمة الصليب».