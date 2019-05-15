شكرا لقرائتكم خبر عن قبول طلبات 43 فرصة عمل بالقليوبية برواتب تصل لـ4731 جنيهًا (شروط التقديم) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية، الأربعاء، قبول طلبات راغبى العمل على 43 فرصة عمل بشركة الأهرام للمشروبات بالمنطقة الصناعية الأولى، بأجر يتراوح من 2050 إلى 4731 جنيها.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن المهن المطلوبة: 5 فني تبريد والراتب 3575 جنيها، و7 عمال منفذين والراتب 2368 جنيها خبرة من سنة إلى 5 سنوات، والسن من 25 إلى 35 سنة والمؤهل متوسط.

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كما تطلب الشركة 6 مديرين لفرع درينكز مؤهل عالي خبرة 6 سنوات، والراتب 4731 جنيها، و6 عمال إنتاج بالمصنع، و10 عمال مخازن مؤهل متوسط، خبرة 3 سنوات، والسن من 25 إلى 35 سنة والراتب 2015 جنيها.

وتطلب الشركة -أيضا- 8 سائقين مؤهل متوسط الراتب 2211 جنيها، فضلا عن سائق كلارك خبرة 3 سنوات والسن من 26 إلى 40 سنة والراتب 3711 جنيها.

من جانبه، أوضح فتحى دسوقى، مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا، منوها إلى أنه يتم متابعة التعيين مع المنشآت طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.

وقال إن الطلبات تقدم من اليوم الأربعاء وحتى استيفاء العدد المطلوب، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة بعد الظهر خلال شهر رمضان، ماعدا الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية «بنها- كورنيش النيل- الفلل- بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين في العمل تسهيلا عليهم.