شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تدشن المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية لخدمات الشركات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة السياحة، اليوم الأربعاء، أنه في إطار حرص الوزارة على تحديث منظومة العمل الإلكتروني بالوزارة، فقد قام قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بالوزارة بتدشين المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية للخدمات المقدمة للشركات السياحية، وذلك في ضوء تطوير كافة الإجراءات التي تقوم بها الإدارات العامة بالقطاع وميكنة الخدمات التي يتم فيها التعامل مع الشركات بصورة مباشرة.

وتتمثل هذه المرحلة في ميكنة بعض الخدمات الخاصة بالإدارة العامة للبرامج السياحية ومتابعة الأداء، وهي استحداث الآلية الإلكترونية الخاصة بتقديم كشوف الخدمات والمصادقات، وكذلك الإخطار عن البرامج السياحية وإخطار وصول مجموعات سياحية.

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وقال مجدي شلبي، رئيس قطاع الشركات السياحية بالوزارة: إن «إدارة البرامج السياحية بالقطاع ستستمر في تلقي كشوف الخدمات عن عام 2018 ورقياً، واعتباراً من 1 يونيو 2019 سيتم قبول كشوف الخدمات عبر الموقع الإلكتروني»، مؤكدا على أنه لن يعتد بعد هذا التاريخ بأية كشوف تُسلم للإدارة من خارج المنظومة الإلكترونية.

وحول الإخطار عن البرامج السياحية، أوضح «شلبي» أنه يتوجب على الشركات السياحية تسجيل بيانات البرامج السياحية المنفذة من جانبها وفقا للتفاصيل التي تم استحداثها في النوافذ الخاصة بالمنظومة الجديدة، وهي: (بيانات السائح - تفاصيل خط السير – المركبات السياحية – بيانات المرشد – بيانات السائق – فندق الإقامة)، وذلك اعتباراً من 1 يونيو 2019، مشيرا إلى أن الإدارة لن تتلقى أية إخطارات على البريد الإلكتروني وفقا لمجريات العمل السابقة.

وأضاف «شلبي» أنه جاري العمل أيضا على تطوير منظومة التراخيص لتصبح إلكترونية، موضحا أن ذلك يأتي استكمالا لما قام به القطاع من عمل منظومة الكترونية تشمل كافة الأنظمة الإلكترونية المعمول بها حاليا (trans.hajj.gov.eg)، والتي كانت أولى مراحلها المنظومة الإلكترونية للنقل السياحي، بالإضافة إلى استحداث كثير من التبويبات في تلك المنظومة، والتي من شأنها تسهيل كافة الإجراءات على الشركات السياحية، والتى يتم إضافتها تباعا.

يشار إلى أنه فيما يخص اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بالموقع، فسوف يتم العمل علي المنظومة الجديدة من خلال حساب موحد لكافة الخدمات داخل قطاع الشركات السياحية، ويتم إنشاء الحسابات الخاصة بالموقع بمعرفة الإدارة العامة للبرامج السياحية، وذلك بطلب من الشركة يحمل صحة توقيع بنكي من الممثل القانوني للشركة، وبالنسبة للشركات التي لديها حساب من قبل والمفعل من الإدارة العامة للنقل السياحي، لن تحتاج إلى عمل حساب جديد ويعتد بالحالي لكافة الخدمات.