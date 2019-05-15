شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية شبرا تقرر صرف معاش لأسرة «قاتل الراعي»: لن نحمّلهم جريمة والدهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مطرانية شبرا الخيمة إن نيافة الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها قرر قطع رحلته العلاجية بالولايات المتحدة ليعود لأرض الوطن على خلفية واقعة قتل فراش كنيسة مارمرقس الرسول لراعي الكنيسة الأب مقار سعد، الإثنين الماضي.

وأضافت المطرانية في بيان، الأربعاء، أن «نيافته قرر استقبال أولاد «كمال.ش» فراش الكنيسة، المتهم بقتل راعي الكنيسة، لتقديم الرعاية لهم»، مشيرة إلى أنه «قرر صرف معاش شهري لا يقل عن 2500 جنيه لزوجته وبناته، المتهم بالقتل»، معلنا أنه «لن يحمل بنات القاتل ما فعله والدهم».

كان زياد الباسل وكيل أول نيابة شبرا الخيمة برئاسة أحمد البلتاجى رئيس النيابة وإشراف المستشار خالد الأتربي قد قرر حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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وجهت النيابة للمتهم تهم «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح ناري دون ترخيص «طبنجة» 9 مل، وإرسالها للمعمل الجنائي، حيث تبين أنها غير مرخصة.

وطلبت النيابة من مباحث قسم ثان شبرا الخيمة التحريات النهائية في الواقعة، وصحيفة الحالة الجنائية للمتهم «كمال ش»، وتفريغ الكاميرات المحرزة من خارج الكنيسة وداخلها ومعرفة عما إذا كان يوجد جهاز فحص معادن على باب الكنيسة من عدمه لمعرفة كيفيه دخول السلاح للكنيسة مع المتهم، واستعجال التقرير النهائي للطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه.

أصدرت مديرية أمن القليوبية، الإثنين، بيانًا رسميًا حول واقعة مقتل القس مقار راعي كنيسة مارمرقس بالوحدة العربية بشبرا الخيمة على يد خادم بالكنيسة «فراش»، بسبب مشاجرة بينهما.

وذكر البيان أنه «تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين كنيسة ماري مرقس بمنطقة الوحدة العربية بوجود إطلاق أعيرة نارية ومتوفى داخل الكنيسة»، مشيرًا إلى أنه «تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وانتقل اللواء هشام سليم مدير غدارة البحث الجنائي بالقليوبية والعميد يحي راضي رئيس مباحث القليوبية إلى موقع الحادث».

وأضاف البيان أنه «تبين من الفحص والمعاينة قيام خادم الكنيسة «كمال. ش. ش»، 54 سنة، بإطلاق عدة أعيرة نارية صوب القس مقار، 65 سنة، راعى الكنيسة، من سلاح ناري «طبنجة» كانت بحوزته، محدثًا إصابته (طلق نارى بالرأس) وتوفى على إثرها في الحال، بسبب وجود خلافات بينهما لسابقة قيام المجني عليه بالاتفاق مع المتهم بمساعدته في زواج ابنتيه وإعطائه مبالغ مالية، ولم يفِ بذلك، ومنذ يومين قام بإعطائه مبلغ مالي قدره ألف جنيه فقط، واليوم عاود المتهم طلب مبلغ مالي آخر من المجني عليه، إلا أنه رفض، فحدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها بإطلاق عدة أعيرة نارية صوبه محدثًا إصابته التي أودت بحياته، وفر هاربًا».