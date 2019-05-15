شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التربية والتعليم يبعث رسالة شخصية مهمة إلى طالبات وطلبة الصف الأول الثانوي‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، برسالة خاصة عبر حسابه الشخصي «فيس بوك» إلى طالبات وطلبة الصف الأول الثانوي نظام الثانوية العامة الجديد التراكمية نظام «التابلت»

وقال وزير التربية والتعليم لطلاب الصف الأول الثانوي في رسالته: «أنا اكتب لكم هذه الكلمات قبل أيام قليلة من امتحانات الترم الثاني لهذا العام وأنا أعلم ما تشعرون به وأعلم كم تعبتم ونحن معكم من المعلومات المغلوطة والترهيب والتخويف والشائعات وأعلم أن هذا كله خلق حالة من البلبلة والقلق غير المبرر لكم ولأولياء أموركم».

وذكر «شوقي»: «أنا أعلم أيضاً مشقة الانتقال من سنوات تعودتم فيها على أسلوب تعليمي (إن جاز القول) يتمحور حول الدروس والتلقين والتركيز على مسائل وتدريبات بعينها للمرور من بعبع الامتحانات.

كما أعلم أيضاً أن الكثيرين منكم تدرب على أن درجات الامتحان هي الهدف وليس التعلم الحقيقي.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة بذلت جهداً هائلاً لخدمة الطلاب، وقال: «إن راق للبعض أن يصور لكم أنكم حقل تجارب وأن مستقبلكم مهدد بالخطر، أعلم أن متابعتكم لكل الجدل على صفحات الجرائد والتواصل الإجتماعي والتشكيك في كل شيء وقلق الأباء والأمهات ومحاولة بعض المعلمين للأسف لاستدراجكم مرة ثانيةً إلى السناتر قد أصابكم بالخوف ولو كنت مكانكم لشعرت بنفس الخوف من هذا المشهد الغريب والذي تداخل فيه الخوف الطبيعي من التغيير والمجهول مع التخويف من أصحاب المصالح المتشابكة وليس لكم ذنب في هذا كله.

ولفت «شوقي»، إلى إن حرص الوزارة والدولة بأكملها على الطلاب يقتضي أن نقدم لكم أفضل ما نستطيع، وذكر: «قد آثرنا ألا نترككم لسنوات أخرى من تعليم يقتل فيكم الإبداع والرغبة في التعلم ويقلص من فرصكم المستقبلية في حياة ناجحة تعملون فيها بما تحبون وتعلمون، وإن رحلة التعلم الحقيقي بدأت بكم، وإن كان الكثيرون منكم لم يتحقق من هذا بعد، وستكون هذه الدفعة مثالاً للأجيال القادمة ولكن الرحلة تقتضي الصبر وأن نعمل معاً بلا خوف ونحن نؤمن بالهدف المنشود. الهدف أن نتعلم ونكتسب ثقة في قدراتنا الحقيقية وأن تلتحقوا بجامعتكم المفضلة».

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وتساءل وزير التربية والتعليم وماذا عن الامتحان؟

وأجاب: المسألة أبسط مما صورها الكثيرون!

ولخص «شوقي» نظام التعليم الجديد في أنه امتحان هذا العام هو امتحان سنة نقل عادي مثله مثل السنوات السابقة من حيث الأهمية والمطلوب هو النجاح إلى الصف الثاني الثانوي، وأن امتحان هذا العام بنظام الكتاب المفتوح ويعتمد على أسئلة تقيس فهم نواتج التعلم، وأن امتحان هذا العام تم تصميمه في «مستوى الطالب المتوسط» و«أسلوب التصحيح» تم تصميمه لمراعاة انكم تخوضون هذه التجربة لأول مرة، وأكد أن الوزارة أعدت قرابة ١٧٠٠ مدرسة حكومية بالبنية التحتية التقنية اللازمة كي تقدم امتحانا إلكترونيا آمنا على التابلت بدون الاعتماد على الشريحة أو الإنترنت، وأن هناك حوالي ٥٠٠ مدرسة مجهزة ولكن لاتزال تعاني من مشكلات فنية وبالتالي قرر الوزير أن امتحاناتها ستكون ورقية هذا العام إلى حين اكتمال تجهيزها، وأن طلاب المنازل والخدمات والسجون والمستشفيات سيمتحنون ورقيا.

وأكد الوزير، على أن (تجربة مارس + تجربة ١٢ مايو) ساعدتنا أن نقرر الحل الأمثل والذي سنطبقه في الـ ١٧٠٠ مدرسة بدون الاعتماد على الشبكات في الوقت الراهن، وأنه إذا حدثت أي مشكلة فنية في مدرسة بعينها، سيتم عقد الامتحان ورقياً، وأن الوزارة جهزت غرفة عمليات على مدار الساعة لحل أي مشاكل طارئة في أي مدرسة في مصر خلال فترة الامتحانات.

وقال الوزير: «لا تنشغلوا بكيفية وصول الامتحان إليكم سواءً كان ورقياً أو على التابلت، الأهم هو عدم الالتفات لأي جدل أو استنتاجات أو اسئلة فرعية أو إشاعات غير ما أقوله لكم هنا والتركيز فقط على قراءة فصول المنهج (الترم الثاني فقط) في محاولة هضم وفهم المفاهيم نفسها بدلاً من حفظها وسيكون الامتحان مباشراً ويسيراً عليكم».

وأضاف الوزير: «لقد استمعنا إلى مئات الآلاف من الملاحظات والاقتراحات وأخذنا بالكثير منها ولا ينتظركم سوى الأفضل إن شاء الله، تذكروا المسألة أبسط مما صورها الكثيرون، لا تقلقوا من كيفية وصول الامتحان إلى أيديكم فقد قام المهندسون المصريون في أجهزة الدولة المختلفة بابتكار حلول فنية رائعة لتفادي أي مشاكل في هذا المقام ولا تقلقوا من صعوبة الامتحانات المزعومة.

وتابع: «الفكرة ليست التعجيز ولكنها نقلة من أسلوب إلى أسلوب أفضل في التعلم وسوف تمر في سلام بإذن الله، أنتم الأمل لمصر ولهذا نبذل الجهد لتقديم ما هو أفضل لكم وستفخرون بأنكم دفعة ٢٠١٨-٢٠١٩ إن شاء الله،

كل سنة وأنتم بكل خير وتوفيق وسداد ونجاح باهر بإذن الله.