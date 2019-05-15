شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفي إجبار الطلاب على شحن التابلت بـ100 جنيه قبل دخول الامتحان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن إصدار وزارة التربية والتعليم تعليمات لطلاب الصف الأول الثانوي بشحن شريحة التابلت برصيد قيمته 100 جنيه قبل الامتحان لاستخدامها في حالة حدوث أي مشكلة بشبكة الإنترنت بالمدارس أثناء الامتحان.
وأشار المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم الأربعاء، إلى أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن إصدار وزارة التربية والتعليم تعليمات لطلاب الصف الأول الثانوي بشحن شريحة التابلت بـأي مبلغ مالي قبل الامتحان، مُوضحةً أن امتحانات الصف الأول الثانوي ستتم بشكل إلكتروني وبصورة آمنة على التابلت بدون الاعتماد على الشريحة أو الإنترنت.
وشددت الوزارة على أن كل ما يُثار شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء الأمور مع اقتراب موسم الامتحانات.
وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر أي أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة تنفي إجبار الطلاب على شحن التابلت بـ100 جنيه قبل دخول الامتحان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.