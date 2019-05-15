شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفي إجبار الطلاب على شحن التابلت بـ100 جنيه قبل دخول الامتحان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن إصدار وزارة التربية والتعليم تعليمات لطلاب الصف الأول الثانوي بشحن شريحة التابلت برصيد قيمته 100 جنيه قبل الامتحان لاستخدامها في حالة حدوث أي مشكلة بشبكة الإنترنت بالمدارس أثناء الامتحان.

Advertisements

وأشار المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم الأربعاء، إلى أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن إصدار وزارة التربية والتعليم تعليمات لطلاب الصف الأول الثانوي بشحن شريحة التابلت بـأي مبلغ مالي قبل الامتحان، مُوضحةً أن امتحانات الصف الأول الثانوي ستتم بشكل إلكتروني وبصورة آمنة على التابلت بدون الاعتماد على الشريحة أو الإنترنت.

وشددت الوزارة على أن كل ما يُثار شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء الأمور مع اقتراب موسم الامتحانات.

وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر ‏المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر ‏أي أخبار لا ‏تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبًا على ‏أوضاع المنظومة ‏التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال ‏على رقم الوزارة (0227963273).