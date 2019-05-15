شكرا لقرائتكم خبر عن زيارات «الكونجرس الأمريكي» تعود للبرلمان بعد انقطاع 3 سنوات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مجلس النواب، الأربعاء، زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من ثلاثة سنوات، قام بها السيناتور الامريكي إدوارد كيس، عضو لجنة الاعتمادات بالكونجرس الأمريكي.

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والتقي السيناتور الأمريكي، كلا من النائب اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، والنائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

وتناول اللقاء أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة والتعاون الوثيق في كافة القضايا المشتركة، ودور مصر المهم والمحوري في كافة قضايا الشرق الأوسط.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء دور مصر الحيوي في مكافحة الإرهاب، وأيضا في حل المشاكل الإقليمية، كما أكد الطرفان على أهمية استمرار وتكثيف اللقاءات والتشاور بين أعضاء الكونجرس الأمريكي والبرلمان المصري.