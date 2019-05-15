شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة استبدال الممرضات المصريات بأجنبيات في منظومة التأمين الصحي الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول استغناء وزارة الصحة عن الممرضات المصريات واستبدالهن بأخريات أجنبيات في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، الأربعاء، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لن يتم الاستغناء عن الممرضات المصريات واستبدالهن بأخريات أجنبيات في منظومة التأمين الصحي الجديدة، مُوضحةً أن الهدف من استقدام ممرضات أجنبيات هو رفع كفاءة أطقم التمريض المصرية وتدريبها على معايير الجودة العالمية، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب الممرضات.

ولفتت الوزارة إلى أنها تقوم بتنظيم عدد من الدورات التدريبية لتأهيل الأطقم الطبية بالمستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية تمهيداً لتطبيق أنظمة الجودة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، بما سينعكس على الخدمة الطبية التي ستقدم للمواطنين، فضلاً عن الارتقاء بالمستوى الصحي في مصر، لافتةً أيضاً إلى أن المنظومة الجديدة ستشهد ارتفاعاً في أجور الأطباء وأطقم التمريض حتى تنافس نظائرهم في مستشفيات القطاع الخاص.