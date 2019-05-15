شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض سرعة قطارات المترو بالخطين الأول والثاني بسبب ارتفاع درجة الحرارة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تخفيض سرعات قطارات المترو بالمحطات السطحية خارج النفق بالخط الأول والثاني إلى ٦٠ كيلو بدلا من ٨٠ كيلو، نظرا لارتفاع درجة الحرارة.
وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، إن إدارتي هندسة السكة والقوى الكهربائية أوصوا بتقليل السرعة نظرا لارتفاع درجة الحرارة حفاظا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية، حيث تم وصول درجة حرارة قضبان السكك الحديدية إلى ٦٠ درجة مئوية.
وأضاف أنه أيضا لحماية الشبكة الهوائية الكهربائية بالخط الأول، حيث أن الشبكة الكهربائية تتمدد في درجات الحرارة العالية، مما تؤثر السرعات العالية للقطارات أسفل الشبكة الهوائية تأثيرا سلبيا، حيث ان الأمر يتطلب من تقليل السرعة لحماية الشبكة ومنعا للأعطال.
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