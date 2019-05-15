شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي خلال افتتاح محور تحيا مصر: كل إنجاز تم عمله توفير في الوقت والجهد والأموال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، عددًا من المشروعات القومية، أبرزها امتداد محور المشير وكوبري تحيا مصر أو محور روض الفرج والذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعرض كوبري في العالم.

ويعد محور روض الفرج، جزءًا من محور الزعفرانة مطروح ومحور الضبعة وامتدادا للمحور الرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط، كما افتتح الرئيس السيسي عبر الفيديو كونفرانس عددًا من مشروعات الطرق منها كوبري الشهيد أحمد حافظ شوشة، أعلى محور أبوزيد خضر، وكوبري مقدم شهيد محمد أبوالنجا تنفيذ شركة السلام بمحافظة القاهرة، وامتداد محور المشير تنفيذ إدارة المهندسين العسكريين بمحافظة القاهرة، ومحور الشهيد تنفيذ شركة أوراسكوم بمحافظة القاهرة.

وحرص الرئيس على تفقد محور تحيا مصر عقب إزاحة الستار والتقاط الصور التذكارية.

وقال الرئيس، إن الاستعجال في الانتهاء من أكبر قدر من العمل في تدشين الكبارى كان مبرر جدًا بالرغم من الانتقادات التي واجهناها، لافتًا إلى أن كل إنجاز تم عمله هو توفير في الوقت والجهد والأموال، موضحًا أن محور روض الفرج كان من المفترض الانتهاء منه بعد شهرين، ولكنه تم ضغط المدة الزمنية لكي يشعر المواطنين بالاستفادة من المحور الجديد لتسيير الحركة على مستخدمى السيارات.

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وأضاف الرئيس: «لو كنا انتظرنا للفترة الثانية لإنفاق حجم الأموال التي في المشروعات خلال السنوات الأربعة الماضية في المشروعات التنموية التي أطلقت، لم نكن سنستطيع إطلاقها».

وتابع: «مش هيبقى معانا التكلفة المالية للمشروعات، لأن الأرقام خلال السنوات الأربعة الماضية مختلفة عن الآن».

وسلَّم طلال عمر، المدير الإقليمي لموسوعة «جينيس» للأرقام القياسية بالشرق الأوسط، شهادة الموسوعة إلى المهندس محمد محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، المنفذه لمشروع كوبري تحيا مصر الملجم.

وقد وصفت موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية العالمية محور تحيا مصر بـ«الكوبري الملجم الأعرض على مستوى العالم»، وأدرجته ضمن الموسوعة.

من جانبه، أكد المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، أنه منذ تكليفهم بتشييد محور تحيا مصر منذ 2016 والعمل لم يتوقف ثانية واحدة، مشيرًا إلى أن العمل بكوبري أكتوبر استغرق 17 سنة بينما محور «تحيا مصر» استغرق 4 سنوات فقط.

وأضاف «صلاح»، في كلمته، خلال افتتاح محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر الملجم، أن مصر تشهد نهضة شاملة في كافة المجالات منذ تولي الرئيس السيسى المسؤولية، وأصبحت مصر نموذجًا ناجحًا للعديد من الدول والعالم.