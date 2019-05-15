شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة يكلف بتحديث مواقع الوزارات الإلكترونية والأولوية للمنتج المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلّف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء بالاهتمام الشديد بتحديث المواقع الإلكترونية لكافة الوزارات، وكذا مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالوزارات، وعرض إنجازات كل وزارة عليها، فهذه هى إحدى أدوات العصر.

كما كلّف مدبولى بإعطاء الأولوية للمنتج المحلى فى الشراء، وتطبيق القانون رقم 5 لسنة 2015 الذى يعطى الأولوية للمنتج المحلى فى كل المشتريات الحكومية تشجيعًا للصناعة المحلية.