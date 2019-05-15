شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يخفض سرعة القطارات بالخطين الأول والثانى بسبب ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تخفيض سرعات قطارات المترو بالمحطات السطحية خارج النفق بالخطين الأول والثانى إلى 60 كيلو بدلا من 80 كيلومتر ، نظرا لارتفاع درجات الحرارة.

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وقال أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، إن إدارتى هندسة السكة والقوى الكهربائية، أوصوا بتقليل السرعة نظرا لارتفاع درجة الحرارة حفاظا على مسير القطارات و قضبان السكك الحديدية، حيث تم وصول درجة حرارة قضبان السكك الحديدية إلى 60 درجة مئوية.

وأضاف أنه أيضا لحماية الشبكة الهوائية الكهربائية بالخط الأول حيث إن الشبكة الكهربائية تتمدد فى درجات الحرارة العالية ، مما تؤثر السرعات العالية للقطارات أسفل الشبكة الهوائية تأثيرآ سلبيا، حيث إن الأمر يتطلب من تقليل السرعة لحماية الشبكة ومنعا للأعطال.