شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الفلسطينى زكى مبارك تتقدم بطلب للنائب العام لتشريح جثمانه بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت أسرة المواطن الفلسطيني زكي مبارك ضحية سجون تركيا النائب العام المصرى، اليوم الأربعاء، بالموافقة على إجراء تشريح لجثمان شقيقه فى القاهرة، أو مناظرة ظاهرية من أطباء متخصصين بجانب وجود جهات دولية لتوثيق جريمة تركيا فى حق الفلسطينى زكى مبارك.

وأكد الدكتور زكريا مبارك فى مذكرة موجهة إلى مكتب النائب العام المصرى - حصل الخليج 365 على نسخة منها - أن أسرة الشهيد الفلسطينى زكى مبارك تنتوى تقديم شكوى دولية ضد السلطات التركية، مناشدا النائب العام بالموافقة على القيام بمناظرة ظاهرية من أطباء للتوثيق.

وأشار شقيق الفلسطينى زكى مبارك وجود كم هائل من التعذيب الوحشى فى جسد شقيقه، وهو ما يؤكد بطلان الرواية التركية بانتحار زكى مبارك، لافتا إلى مماطلة أنقرة فى تسليم جثمان شقيقه رغم مناشدة الصليب الأحمر الدولى وهيئة الأمم المتحدة والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق.