شكرا لقرائتكم خبر عن حملة 100 مليون صحة تحذر الصائمين من الإفطار على الماء البارد وتنصح بالشوربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت مبادرة 100 مليون صحة من لجوء الصائمين للإفطار بشرب المياة الباردة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وأكدت المبادرة ضرورة الإفطار على الشوربة الدافئة.

وقالت مبادرة 100 مليون صحة إن الشوربة الدافئة تعمل على تهيئة الجهاز الهضمى لاستيعاب باقى الوجبة المقرر أن يفطر بها الصائمون وتابعت المبادرة أن الشوربة ستعمل على تعويض الجسم عما فقده من سوائل على مدار اليوم.

Advertisements

وكانت مبادرة 100 مليون صحة خصصت ما يقرب من 305 نقاط ثابتة تتولى عمليات الفحص والكشف بالمجان للمواطنين فى التجمعات الكبرى عقب انتهاء الوقت الرسمى المحدد لنشاطها فى المحافظات المختلفة.

وتوفر مبادرة 100 مليون صحة خدمات الكشف عن السكر والضغط والسمنة للمواطنين بالإضافة إلى الكشف المبكر عن فيرس سى.