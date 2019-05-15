بالإنفوجراف.. الحكومة تكشف حقيقة 10 شائعات 6X أيام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد 10 شائعات إنتشرت خلال الفترة من 9-15 مايو الجارى. وتضمنت الشائعات رفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية خلال عيد الفطر المبارك، وطرح أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة للأفراد بنظام البيع، وإجبار الطلاب على شحن التابلت برصيد 100 جنيه قبل دخول الامتحان وعودة الثانوية العامة بنظام العام الواحد بداية من عام2020 وتغيير جدول امتحانات الثانوية العامة هذا العام وفرض ضريبة 18% على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى واستبدال الممرضات المصريات بأجنبيات فى منظومة التأمين الصحى الجديدة وانتشار حلوى صينية بالأسواق تسبب تجلطات الدم للأطفال وتسريح موظفى مصلحة الشهر العقارى بعد ميكنة الخدمات بها وإلغاء وزارة الأوقاف مسابقات تحفيظ القرآن بالمساجد.





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