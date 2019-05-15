شكرا لقرائتكم خبر عن السلع التموينية: لا مساس بسعر رغيف الخبز للمواطن والزيادة تتحملها الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد على عبد المعبود، مدير عام الشئون المالية بهيئة السلع التموينية، أنه لا تغيير فى سعر الخبز للمواطن ولا اتجاه لذلك، قائلا: "لا مساس بسعر رغيف الخبز المُقدم للمواطن".

وأوضح عبد المعبود، أنه بالنسبة للتكلفة ربما تزيد على الدولة فى حالة زيادة سعر السولار والوقود والذى يترتب عليه زيادة تكلفة النقل والتخزين والعمالة، مشيرا إلى أن أى زيادة فى تكلفة سعر رغيف الخبز تتحملها الدولة والحكومة وأنه لا يوجد أى اتجاه لتحريك أسعار رغيف الخبز بالنسبة للمواطنين.

Advertisements

وأشار مدير عام الشئون المالية بهيئة السلع التموينية، إلى أن رغيف الخبز يتكلف نحو 55 قرشا إلى 58 قرشا على حسب نوعية الرغيف، موضحا أنه ربما يبلغ 60 أو 62 قرشا، خلال الفترة المُقبلة، إلا أن سعر البيع للمواطنين سيظل ثابتا ولا تغيير فيه.

وكان النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد تساءل عن مصير سعر رغيف الخبز المُقدم للمواطن، وهل هناك توقع فى تغير أسعار الخبز للمواطن أم لا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات التابعة لها عن العام المالى 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.