شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: استخراج البطاقات وبدل الفاقد والتالف لا يستغرق أكثر من أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأوضح أبو بكر، أن منظومة استخراج البطاقات التموينية واستخراج بدل الفاقد وبدل التالف كانت تشهد بعض المشكلات، إلا أنه بدءً من يناير 2019 والعملية تتم بانتظام ودون مشاكل، لافتا إلى أن استخراج البطاقات وبدل الفاقد والتالف لا يستغرق أكثر من أسبوعين.

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كما لفت مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للتخطيط والتنمية البشرية، إلى أن المنظومة تسير على طريق استكمال التطوير، ليس فقط فى البنية التحتية إنما أيضا فى العنصر البشرى، موضحا أنه تم تدريب حوالى 35 مجموعة من العاملين بقطاع التموين على مستوى محافظات الجمهورية، مضيفا أنه يتم الاستعانة بشباب الخدمة العامة بمراكز خدمة المواطنين ومنحهم حافز شهرى يبلغ 750 جنيها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.